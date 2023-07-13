В Севастополе простились с матросом, погибшим во время спецоперации

Уроженец Севастополя погиб в зоне спецоперации. Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

В Севастополе проводили в последний путь старшего матроса Евгения Неминущего, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Евгений Сергеевич героически погиб в селе Дубово-Василевка, Артемовского района ДНР, - написал Развожаев у себя в Telegram.

Евгений Неминущий родился 2 августа 1992 года в Севастополе. Спустя два года семья переехала к месту службы отца на Северный флот в Мурманскую область, где Евгений закончил школу.

Молодой человек пошел по стопам отца и после военной службы по призыву в 2013 году подписал контракт. Далее Евгений Неминущий проходил военную службу в одной из воинских частей Северного флота. В 2023 году добровольцем отправился в зону СВО.

- Отец Евгения живет в Севастополе, поэтому нашего воина решили похоронить здесь на «Аллее славы» на кладбище Кальфа, - отметил Развожаев.

Напомним, в конце июня в Херсонской области погиб многодетный отец из Феодосии. Дмитрий Нестеров попал по ракетный удар, у него остались жена и трое детей.

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