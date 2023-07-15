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Общество15 июля 2023 0:00

Что известно о пробке на Крымском мосту на утро 15 июля

Рассказываем последние новости об обстановке на Крымском мосту по состоянию на утро 15 июля
Алексей ЕЛАГИН
Пробки перед Крымским мостом со стороны полуострова могут увеличиться в период с 21 по 27 июля. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

Пробки перед Крымским мостом со стороны полуострова могут увеличиться в период с 21 по 27 июля. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

По состоянию на 19.00 пятницы, 14 июля, в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находилось 310 автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

По его словам, время ожидания со стороны полуострова составляло около часа.

– Со стороны Тамани затруднений нет, – отметил руководитель крымского Минтранса.

За час до это ситуация на Кубани было аналогичной. В очереди со стороны Керчи находились 486 машин. Тогда время ожидания составляло около двух часов.

В 20.00 ситуация изменилась.

– С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, – отметил Лукашенко.

В 21.00 обстановка со стороны Керчи не изменилась. В очереди со стороны Тамани находились 37 машин. Спустя часть количество автомобилей со стороны Краснодарского края уменьшилось до 32. Ситуация с противоположной стороны моста осталась прежней.

ОБСТАНОВКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ НА 15 ИЮЛЯ 2023

По состоянию на 0.00 субботы, 15 июля, в очереди со стороны Тамани находилось 25 автомобилей. Со стороны Керчи затруднений не было

Напомним, в начале этой недели максимальная длина затора составила 1310 машин. Утром в понедельник время ожидания составляло шесть часов.

При этом пробки перед Крымским мостом со стороны полуострова могут увеличиться в период с 21 по 27 июля. В это время происходит выезд отдыхающих из санаториев. Заезды происходят с 1 по 5-6 число каждого месяца. В это время образовываются пробки перед мостом со стороны Кубани.

Как сообщалось ранее, в начале июля 2023 на Крымском мосту растянулась длинная пробка. Людям, которые ехали на полуостров со стороны Кубани, пришлось ждать по несколько часов. Сначала затор составлял три километра, а затем постепенно увеличивался. Своего пика трафик достиг 3 июля, когда пробка растянулась аж на 13 километров! Позже ситуация на Крымском мосту пришла в норму, но на прошедших выходных снова повторила тенденцию.

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