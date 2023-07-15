Пробки перед Крымским мостом со стороны полуострова могут увеличиться в период с 21 по 27 июля. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

По состоянию на 19.00 пятницы, 14 июля, в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находилось 310 автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

По его словам, время ожидания со стороны полуострова составляло около часа.

– Со стороны Тамани затруднений нет, – отметил руководитель крымского Минтранса.

За час до это ситуация на Кубани было аналогичной. В очереди со стороны Керчи находились 486 машин. Тогда время ожидания составляло около двух часов.

В 20.00 ситуация изменилась.

– С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, – отметил Лукашенко.

В 21.00 обстановка со стороны Керчи не изменилась. В очереди со стороны Тамани находились 37 машин. Спустя часть количество автомобилей со стороны Краснодарского края уменьшилось до 32. Ситуация с противоположной стороны моста осталась прежней.

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По состоянию на 0.00 субботы, 15 июля, в очереди со стороны Тамани находилось 25 автомобилей. Со стороны Керчи затруднений не было

Напомним, в начале этой недели максимальная длина затора составила 1310 машин. Утром в понедельник время ожидания составляло шесть часов.

При этом пробки перед Крымским мостом со стороны полуострова могут увеличиться в период с 21 по 27 июля. В это время происходит выезд отдыхающих из санаториев. Заезды происходят с 1 по 5-6 число каждого месяца. В это время образовываются пробки перед мостом со стороны Кубани.

Как сообщалось ранее, в начале июля 2023 на Крымском мосту растянулась длинная пробка. Людям, которые ехали на полуостров со стороны Кубани, пришлось ждать по несколько часов. Сначала затор составлял три километра, а затем постепенно увеличивался. Своего пика трафик достиг 3 июля, когда пробка растянулась аж на 13 километров! Позже ситуация на Крымском мосту пришла в норму, но на прошедших выходных снова повторила тенденцию.