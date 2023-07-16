Из-за строительства трассы «Таврида» под Севастополем перекроют дорогу в Симферополь

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Фото: Федеральная трасса «Таврида»/vk.com

Под Севастополем планируют ограничить движение на участке дороги, ведущей в Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

Эти ограничения связаны со строительством восьмого этапа трассы «Таврида». Они будут действовать для всех видов транспорта с 23:00 27 июля до 5:00 28 июля. В правительстве отметили, что будет перекрыт участок с 17-го по 11-й километр автодороги Севастополь – Инкерман в направлении Симферополь – Севастополь.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

– Учитывайте информацию при планировании маршрута. Всем удачи на дорогах, – говорится в сообщении.

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