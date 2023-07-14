Банк РНКБ с 2019 года профинансировал строительство больше 2 миллионов «квадратов» жилья

Фото: Татьяна Черникова

За минувший 2022 год в Крыму ввели в эксплуатацию больше 855 тысяч квадратных метров жилых помещений. По словам главы РК Сергея Аксенова, к 2030 году показатель объемов ввода жилья в рамках регионального проекта должен увеличиться до 1,5 миллиона квадратных метров в год.

Механизм проектного финансирования в России начал работать с 2019 года. Федеральный закон № 214 обезопасил средства дольщиков, которые вкладываются в строящиеся объекты. Суть в том, что средства участников долевого строительства находятся на эскроу-счете в банке до полного возведения объекта. В свою очередь, застройщик получит доступ к этим средствам только после сдачи объекта в эксплуатацию. А финансирование строительства осуществляется с помощью кредитования.

Финансирование строительных объектов по ФЗ-214 осуществляет, в том числе, банк РНКБ, входящий в группу ВТБ. Так, с 2019 году банк предоставил проектное финансирование для строительства жилых и коммерческих объектов общей площадью больше 2 миллиона квадратных метров. По данным РНКБ, за этот период были подписаны сделки по финансированию 83 строительных объектов. Общая сумма сделок – около 107 миллиардов рублей.

- Проектное финансирование строительных объектов, которое в том числе подразумевает обновление жилого фонда в основных регионах присутствия банка - Республике Крым и г. Севастополе, является одним из приоритетных направлений нашей работы, - говорит вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – РНКБ располагает всеми необходимыми ресурсами и инструментами для плодотворной работы с застройщиками.

Как отмечают в пресс-службе банка, с июля 2019 года в Крыму и Севастополе при участии РНКБ достроено и введено в эксплуатацию 482,4 тысячи квадратных метров многоквартирных домов. Они были построены с помощью проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще 105 тысяч квадратных метров многоквартирных домов в Крыму и Севастополе.

КСТАТИ

С начала 2023 года РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 191,1 тысячи «квадратов» на сумму около 11,6 миллиарда рублей. Сейчас на рассмотрении в банке находятся еще 18 проектов общей площадью порядка 256,2 тысяч квадратных метров на сумму около 20 миллиардов рублей.

ВАЖНО

Если клиент РНКБ хочет приобрести жилье в ипотеку на первичном рынке, выгоднее всего присмотреть квартиру в доме, который строится с использованием проектного финансирования банка. Скидка к ипотечной ставке в этом случае составит 1%. Кроме того, заемщики могут купить квартиру по ставке от 4% по льготной госпрограмме «IT-ипотека». Также действуют госпрограммы «Семейная ипотека» (ставка от 5%) и «Господдержка 2020» (ставка от 7%). Те, кто не попадает под льготные условия, могут рассмотреть собственные ипотечные программы РНКБ. В банке одни из самых низких ставок по ипотеке в РФ.

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