В Крыму разыскивают родственников ветерана, потерявшего медаль на горе Митридат

Найденную медаль планируют передать родственникам. Фото: ВПО "Помним"/Вконтакте

В Крыму разыскивают родственников ветерана, потерявшего медаль «За отвагу» на горе Митридат. Награду на склонах горы обнаружил один из местных жителей. Мужчина не стал ни хранить ее у себя, ни продавать коллекционерам. Он принес ее поисковикам из ВПО «Помним», чтобы те помогли найти родственников владельца.

- Имя владельца мы установили буквально вчера, очень надеемся найти родственников, - рассказал «Комсомолке» командир поискового отряда Олег Трифонов.

Известно, что потерявший медаль ветеран – уроженец Курской области Рожков Константин Александрович, 1919 года рождения. Он был красноармейцем и воевал в составе 596 легкого артиллерийского полка. По данным на 1946 год, проживал в Сталинской (ныне Донецкой) области в населенном пункте Константиновка.

Не исключено, что медаль «За отвагу» Константин Рожков потерял во время одного из празднований Дня Победы в Керчи. По традиции, начиная со второй половины прошлого века, на гору Митридат 9 мая ежегодно поднимались тысячи людей. Ветераны приезжали со всей страны, чтобы увидеть боевых товарищей. Среди них, вероятно, был и владелец награды.

- Это уже вторая подобная находка. В прошлом году мы нашли родственников ветерана, медаль которого также обнаружили на горе Митридат. Человек, который ее нашел, оказался честным и сознательным, и передал ее поисковикам. Мы нашли по ней родственников ветерана, которые проживают в Керчи в районе завода им. Войкова, и торжественно передали им вместе с руководством города, - рассказал Трифонов.

Гора Митридат – один из символов Керчи. В октябре 1944 года здесь был установлен Обелиск Славы, который стал одним из первых памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны на территории СССР.

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