В Симферополе вручили дипломы выпускникам Крымского филиала Краснодарского университета МВД РФ

Все выпускники будут работать в органах внутренних дел Крыма и Севастополя.Фото: t.me/va_konstantinov

Сегодня, 15 июля, в Симферополе вручили дипломы выпускникам Крымского филиала Краснодарского университета МВД России. В торжественной церемонии принял участие председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

– В этом году обучение в университете завершили 53 человека. Все они будут работать в органах внутренних дел Крыма и Севастополя, – написал он в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/va_konstantinov

Фото: t.me/va_konstantinov

Фото: t.me/va_konstantinov

Фото: t.me/va_konstantinov

Константинов отметил, что офицеры выпускаются в непростой для нашей страны период. Он выразил уверенность, что из развернувшегося противостояния Россия выйдет победительницей.

– Убежден, что и сами мы изменимся, станем лучше, избавимся от проблем, которые обострила Специальная военная операция. Нам нужна новая Россия, строить которую предстоит, в том числе, сегодняшним выпускникам, – добавил спикер крымского парламента.

Он пожелал молодым офицерам успехов и призвал любить свою профессию и свою Родину.

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