Время досмотра зависит от количества провозимых вещей. Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

По состоянию на 19:00 15 июля в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова стоят 70 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– В очереди со стороны Тамани находится 32 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи находится 70 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отметим, согласно сводкам телеграм-канала, большую часть дня 15 июля проще было заехать на полуостров, чем выехать на материк. Максимальная длина пробки со стороны Кубани была зафиксирована в 10 утра – 482 автомобиля, однако в дальнейшем очередь неуклонно снижалась. К 14:00 пробка полностью «рассосалась».

А вот пробка со стороны Крыма, напротив, начиная с 10:00 неуклонно росла. К 14:00 в очереди на досмотр скопилось 600 автомобилей, после чего затор постепенно стал уменьшаться.

ЕСТЬ ЛИ ПРОБКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ 15 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Судя по сообщениям в чатах автомобилистов, по состоянию на 19:00 15 июля в пробке на выезде из Крыма придется провести около получаса. В очереди на досмотр со стороны Кубани время ожидания около 20 минут.

Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

1 июля перед Крымским мостом начали появляться автомобильные пробки, это связано с началом активного туристического сезона и тщательным досмотром проезжающих машин. Максимальная длина пробки была зафиксирована 3 июля, очередь из машин растянулась на 13 километров.

Пробки перед Крымским мостом со стороны полуострова могут увеличиться в период с 21 по 27 июля. В это время происходит выезд отдыхающих из санаториев. Заезды происходят с 1 по 5-6 число каждого месяца, в это время образовываются пробки перед мостом со стороны Кубани.

Время досмотра зависит от количества провозимых вещей, туристам советуют упаковывать вещи таким образом, чтобы их можно было легко и быстро достать из автомобиля.

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