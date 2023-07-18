Крымчане могут оформить сельскую ипотеку на сумму до 6 миллионов рублей

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Правительство РФ утвердило изменения по льготной ипотечной программе «Сельская ипотека». По новым условиям, которые действуют с 14 июля, максимальная сумма кредита увеличена до 6 миллионов рублей. Раньше взять кредит на покупку жилья в сельской местности можно было на сумму до 3 миллионов рублей (только в нескольких регионах эта сумма была больше). Предполагается, что изменение условий льготной программы позволит увеличить количество домов и квартир в сельской местности, доступных заемщикам. Это поможет привлечь на эти территории специалистов, рассчитывают в правительстве.

В Крыму подать заявку на сельскую ипотеку по улучшенным условиям можно в банк РНКБ, входящий в группу ВТБ.

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

Кредит выдается под 3% на индивидуальное жилое строительство или же на покупку готового загородного дома с участком в сельской местности. Есть некоторые ограничения: если заемщик хочет купить дом с участком у физического лица, то эта недвижимость не должна быть старше 5 лет. Если же у юридического - то во владении дом должен быть не больше 3 лет.

Изменения по льготной госпрограмме коснулись не только суммы кредита. Теперь можно его оформить и на самостоятельное строительство дома с использованием готовых домокомплектов. В населенных пунктах, которые находятся за чертой городских агломераций, и где небольшая численность населения ( от 3 до 5 тысяч человек), можно купить квартиру в многоэтажке. Многоквартирный дом должен быть высотой не выше пяти этажей.

Первоначальный взнос по «Сельской ипотеке» - как минимум 10% от стоимости объекта. Все условия госпрограммы можно изучить на официальном сайте РНКБ. Подать заявку на кредит, рассчитать ежемесячный платеж можно в интернет-банке или в мобильном приложении. Шансы на одобрение кредита можно повысить, если заполнить анкету с помощью Госуслуг.

- Благодаря мерам государственной поддержки РНКБ выдал уже более 1,5 млрд рублей по льготной ставке на приобретение жилья в сельской местности, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Недавние изменения в программе существенно расширяют возможности россиян по приобретению недвижимости на сельских территориях.

КСТАТИ

В банке РНКБ также можно оформить ипотеку по другим государственным программам. Так, по программе «Льготная ипотека» ставка стартует от 7%. Первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья, кредит можно оформить на срок до 25 лет. Парам с детьми подойдет программа «Семейная ипотека», в рамках которой ставка стартует от 5%. По программе «IT-ипотека» можно оформить ипотеку по ставке 4% годовых, если покупать у застройщиков квартиры, которые строятся с использованием проектного финансирования банка.

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