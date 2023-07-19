«Меня одну хотят сделать виноватой»: воспитатель из Симферополя, обвиненная в падении плиты на ребенка, четвертый год доказывает свою невиновность в суде

Дело Заремы Усмановой направили на новое рассмотрение, но суд не спешит с вызовом свидетелей. Фото: личный архив героини публикации.

Больше трех лет длится судебное разбирательство в отношении воспитательницы из Симферополя Заремы Усмановой, которую обвиняют в падении бетонной плиты на ребенка. Судебный процесс, по словам защитника педагога Армана Петросяна, приобретает вялотекущий характер, а правоохранители не проявляют заинтересованность в установлении истинно виновных в происшествии.

Уголовное дело против педагога с 20-летним стажем, напомним, было возбуждено летом 2020 года после того, как семилетняя воспитанница МБДОУ № 44 «Грибочек» во время прогулки упала и травмировала ногу.

Как именно это произошло, следствие так и не установило: воспитательница и ее помощник не видели момент падения ребенка, инцидент не попал на камеру видеонаблюдения, а дети наперебой рассказывали по-разному. Тем не менее по настоянию отца девочки, который заявил, что на его дочь упала бетонная плита (одна из нескольких, которые лежали на детской площадке после установки нового забора), против педагога возбудили уголовное дело. В то же время судмедэкспертиза, по словам адвоката воспитательницы, не подтвердила наличие серьезного повреждения у ребенка.

В июле 2022 года Зарему Усманову приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) с лишением права заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет, а также выплате компенсации в размере 300 тысяч рублей. Однако от наказания женщину освободили – истек срок давности уголовного преследования.

ЧП произошло на этой игровой площадке в детском саду Симферополя. Фото: Зарема Усманова.

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСАДОМ ПОЛУЧИЛА ЛИШЬ ВЗЫСКАНИЕ

Интересным оказался тот факт, что к ответственности не привлекли ни заведующую детским садом, которая по должностным обязанностям отвечает за безопасность на территории дошкольного заведения, ни завхоза. Они оба получили лишь дисциплинарные взыскания от управления образования.

- Заведующей как будто не существует, всю ответственность за руководство МБДОУ несу я. И за стройку, и за плиты. То есть заведующая не нарушала закон и охрану труда? Почему тогда никого не интересуют, откуда взялись эти плиты? - рассказывает в разговоре с КП-Крым Зарема Усманова.

Наличие нестыковок в деле спустя полгода подтвердил Киевский районный суд Симферополя. Рассмотрев апелляционную жалобу и досконально изучив материалы, суд отменил обвинительный приговор и направил дело на новое рассмотрение, потребовав «устранить все допущенные нарушения требований уголовно-процессуального закона, после чего принять законное, обоснованное и справедливое решение».

Однако новые заседания по пересмотру дела уже полгода заканчиваются, так и не начавшись, рассказал КП-Крым адвокат педагога Арман Петросян. Судья, по его словам, по разным причинам переносит слушания, а следствие отказывается направлять дело на новое расследование и привлекать к процессу руководство детсада.

- К сожалению, процесс очень вялотекущий, судебные заседания не выдерживают никакой критики. На одном из заседаний помощник прокурора, он же государственный обвинитель, вообще заявил ходатайство о переносе слушания в связи с тем, что он не готов к процессу! До этого нами подавалось ходатайство о возвращении дела прокурору, так как явно, по нашему мнению, видна вина заведующей и завхоза, которые не приняли мер к тому, чтобы опасные предметы, в данном случае бетонные плиты были убраны с территории детской площадки. Однако суд не принял во внимание данные доводы, - отметил Арман Петросян.

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ НОВОЙ ПРОВЕРКИ НЕТ

В ответе Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю в ответ на жалобу защиты отмечается, что ранее в возбуждении уголовного дела против руководства детсада уже было отказано, поэтому и проводить новую проверку по данному факту, несмотря на решение апелляционной инстанции, нецелесообразно.

- В ходе рассмотрения установлено, что 26.03.2021 года из материалов уголовного дела, возбужденного по факту получения травмы воспитанницей детского сада, в отношении должностных лиц детского сада выделены отдельные материалы по ст. 293 УК РФ. По результатам проведения доследственной проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ 26.04.2021 следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Таким образом доводам, указанным в вашем заявлении, ранее уже дана юридическая оценка, оснований для регистрации и проведении по нему проверки…не имеется, - говорится в документе, текстом которого располагает КП-Крым.

В МБДОУ "Грибочек" Зарема Усманова проработала 17 лет. Фото героини публикации.

ПЕРВЫЙ ДОПРОС РЕБЕНКА В СУДЕ СПУСТЯ ТРИ ГОДА

Спустя три года после происшествия защите удалось, наконец, добиться, чтобы на суде заслушали саму пострадавшую девочку. Ранее по разным причинам родители отказывались приводить ее на допрос. Ребенок рассказал, что бетонную плиту, стоявшую у забора, столкнули два мальчика, когда она сидела лицом к ней, подобрав под себя одну ногу и вытянув в сторону другую.

- Якобы я ее каким-то образом достала из-под этой 80-килограммовой плиты. Только вот у нас возник вопрос, почему тогда ступня ее осталась целая, и лишь небольшая трещина выше щиколотки? Кроме того, девочка признала, что много раз проговаривала с родителями, что должна говорить на суде, а что нет, - рассказала Усманова.

Неожиданным для защиты, по словам женщины, стало признание отца девочки, который рассказал о сделанных им фотографиях тех самых плит, которые лежали (а не стояли), у детской площадки, причем задолго до происшествия. По словам адвоката воспитателя, это в очередной раз свидетельствует о халатности со стороны руководства детсада.

Сама заведующая дошкольным учреждением образования всячески избегает присутствия на суде. В связи с этим ей, как и завхозу, назначен принудительный привод.

ДЕЛО РАСТЯНЕТСЯ ЕЩЕ НА ГОД?

При этом, по мнению Армана Петросяна, дело имеет все шансы растянутся еще как минимум на год. К тому же, юрист не уверен, что судебный процесс завершится принятием объективного решения.

- Все упирается в нежелание прокуратуры Киевского района признать тот факт, что не моя подзащитная должна нести ответственность. Если бы прокуратура объективно рассмотрела данный вопрос, внимательно прочитала протоколы судебных заседаний и еще раз пересмотрела дело, она бы отказалась от обвинения и, проведя следствие, осудила бы виновных лиц. Тем более, что моя подзащитная не имеет намерения даже брать компенсацию, она просто хочет спокойно жить со своей семьей, - отметил Петросян.

На минувшем заседании сторона защиты высказала недоверие судье и заявила об отводе. По мнению адвоката обвиняемой, действия представителя фемиды не соответствуют нормам уголовно-процессуального кодекса и демонстрируют предвзятое отношение к его подзащитной.

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