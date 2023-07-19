Аксенов доложил президенту о ситуации после пожара на военном полигоне в Крыму

Ожидается, что ситуация нормализуется в течение суток. Фото: t.me/Aksenov82

В настоящее время в пунктах временного размещения в Крыму находятся 217 человек, в том числе 55 детей. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– В ходе совещания президента с членами правительства РФ в режиме ВКС доложил о ситуации в Кировском районе. результате сдетонировала часть хранившихся там боеприпасов <...> На данный момент в пунктах временного размещения находятся 217 человек, в том числе 55 детей. Граждане обеспечены горячим питанием, питьевой водой и всем необходимым, – написал он в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/Aksenov82

Ожидается, что ситуация нормализуется в течение суток, отметил Аксенов. Он выразил благодарность коллегам из федерального центра, муниципальных органов власти и силовых структур за оперативность и слаженность действий.

Фото: t.me/Aksenov82

Напомним, из-за пожара на полигоне перекрыт участок трассы «Таврида», КП-Крым публиковала схему объезда. В результате происшествия никто не пострадал. Временно эвакуированы в пункты временного размещения более 2 тыс. человек, это жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Причины случившегося установит следствие.

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