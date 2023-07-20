«Шла встречать рассвет»: что известно о девочке, погибшей в результате атаки беспилотника на Крым

Погибшая Ира Л. училась в восьмом классе раздольненской школы. Фото со странички девочки в соцсети.

Не успел Крым отойти от теракта на Крымском мосту 17 июля 2023 года, пожара на полигоне в Кировском районе, как в ночь на 20 июля удару БПЛА подвергся северо-запад полуострова. Украинский беспилотник атаковал поселок Раздольное, в результате чего погибла девочка-подросток.

14-летняя Ира вместе с подругой решили встретить рассвет в парке и тайком убежали из дома. Это была ночь перед отъездом Иры в Алушту, под утро подружки должны были встретиться в центре поселка. Но как раз в это время по населенному пункту был выпущен украинский беспилотник.

- Ира шла встречать рассвет с подругой Владой. Потом, когда она шла ее встречать, в Иру попал осколок, - рассказала КП-Крым одна из подруг погибшей девочки.

Осколки беспилотника попали в Иру возле магазина «Метро», когда она проходила мимо. В это время она разговаривала по телефону с мамой, которая, обнаружив отсутствие дочери, просила скорей возвращаться домой. Когда над поселком раздался громкий хлопок, семья выбежала навстречу девочке, но спасти ее не удалось.

По информации КП-Крым, тело Иры сначала доставили в местную больницу, а затем отправили в Симферополь для проведения судмедэкспертизы. Там же, в Симферополе, сейчас находятся и родители девочки. Семья не так давно переехала в Крым, отец погибшей школьницы – военносслужащий.

14-летняя Ира училась в восьмом классе раздольненской школы №2. Учителя и друзья характеризуют ее как добрую и отзывчивую девочку с хорошей успеваемостью. На ее страничке в социальной сети десятки сообщений с соболезнованиями.

- Не знаю, как я буду без тебя жить, ты навсегда останешься для меня моей Иришкой чики- пики. Спасибо за все, царство тебе небесное, любимая,- только одно из сообщений, адресованных погибшей девочке.

Напомним, в результате атаки украинского беспилотника в Раздольном также пострадали четыре гражданских объекта, среди которых магазин и здание суда. В домах выбиты окна.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что семье погибшей девочки окажут всю необходимую поддержку.

В Раздольном тем временем ввели уровень муниципальной чрезвычайной ситуации.

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