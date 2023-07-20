В Крыму 56-летняя женщина погибла под колесами кроссовера

Авария произошла около 21:20 на автодороге Ленино – Ильичево. Фото: МВД России по Республике Крым

56-летняя женщина погибла под колесами автомобиля в Ленинском районе Крыма 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Авария произошла около 21:20 на автодороге Ленино – Ильичево. 24-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, двигаясь в направлении Ленино, сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, хотя в зоне ее видимости был пешеходный переход.

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

– В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи, – сообщили в МВД.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

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