В Крыму 56-летняя женщина погибла под колесами кроссовера

Авария произошла около 21:20 на автодороге Ленино – Ильичево. Фото: МВД России по Республике Крым
56-летняя женщина погибла под колесами автомобиля в Ленинском районе Крыма 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.
Авария произошла около 21:20 на автодороге Ленино – Ильичево. 24-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, двигаясь в направлении Ленино, сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, хотя в зоне ее видимости был пешеходный переход.
Фото: МВД России по Республике Крым
Фото: МВД России по Республике Крым
Фото: МВД России по Республике Крым
– В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи, – сообщили в МВД.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.
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