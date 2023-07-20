Аксенов: движение по трассе «Таврида» в Кировском районе Крыма возобновлено

19 июля в Кировском районе Крыма загорелся военный полигон Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Движение транспортных средств по участку трассы «Таврида» в Кировском районе Крыма, ранее перекрытое из-за пожара на военном полигоне, возобновлено. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– Движение по трассе «Таврида» в Кировском районе возобновлено, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Напомним, 19 июля в Кировском районе Крыма загорелся военный полигон. Из-за ЧП был перекрыт участок трассы «Таврида». Власти эвакуировали более 2 тысяч человек, это жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Причины случившегося установит следствие. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации после пожара на военном полигоне в Крыму. Днем 20 июля в ГУ МЧС по Республике Крым сообщили о снижении частоты детонации пиротехники на полигоне.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МЧС Крыма сообщили о снижении частоты детонации пиротехники на полигоне

Объект находится в Кировском районе (подробнее)