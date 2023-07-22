СК расследует атаку беспилотников в Красногвардейском районе Крыма

Произошла детонация на складе боеприпасов
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следственный комитет России расследует атаку беспилотных летательных аппаратов в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Атака беспилотников привела к детонации на складе боеприпасов. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. В Следственном комитете также отметили, что разрушений нет.
Кроме того, в Белгородской области обстреляли село Журавлевка Белгородского района. При этом, в частности, были применены кассетные боеприпасы. В результате никто не пострадал.
В Следственном комитете подчеркнули, что оба этих случая – преступления, совершенные вооруженными формированиями Украины. Действиям людей, причастных к этому, пообещали дать правовую оценку.
Напомним, из-за атаки украинских беспилотников в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов. Население в радиусе пяти километров от ЧП пришлось эвакуировать. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Чтобы минимизировать риски, власти республики также решили остановить железнодорожное движение. Аксенов добавил, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.
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