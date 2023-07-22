Аксенов: в Красногвардейском районе возобновили железнодорожное сообщение

Произошла детонация на складе боеприпасов Фото: Александр ЖМУЛИН

В субботу, 22 июля, в Красногвардейском районе Крыма возобновили железнодорожное сообщение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности, – написал руководитель региона.

Напомним, из-за атаки украинских беспилотников в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов. Население в радиусе пяти километров от ЧП пришлось эвакуировать. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Чтобы минимизировать риски, власти республики также решили остановить железнодорожное движение. Аксенов добавил, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки. Следственный комитет расследует атаку БПЛА. Это преступление совершили вооруженные формирования Украины. В связи с инцидентом прокуратура Крыма открыла горячие линии.

После ЧП движение поездов на участке железной дороги между станциями Ефремовская и Пролетная приостановили. В целях обеспечения безопасности перевозка пассажиров была организована по мультимодальной схеме поезд-автобус-поезд. Также министр транспорта Крыма Николай Лукашенко опроверг информацию о перекрытии автодороги Симферополь – Джанкой.