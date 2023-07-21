На трассе «Таврида» до конца года планируют открыть еще четыре заправки «ТЭС»

Фото: АЗС «ТЭС»

Группа Компаний «ТЭС» получила 1,92 млрд рублей по партнерскому финансированию от банка РНКБ, входящего в группу ВТБ. Эти средства будут направлены на строительство автозаправочных станций на трассе «Таврида».

На трассе федерального значения уже были запущены семь многофункциональных заправок «ТЭС» при поддержке РНКБ. Еще четыре планируют открыть в 2023 году. Автозаправочные комплексы компании «ТЭС» создают с использованием новейших технологий, высокотехнического сертифицированного оборудования и из экологически чистых материалов.

- Трасса «Таврида» является главной транспортной артерией полуострова и имеет огромное значение не только для жителей, но и для гостей Крыма, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Мы вместе с нашими партнерами готовы инвестировать в развитие придорожной инфраструктуры главной трассы региона в соответствии с федеральными стандартами.

Напомним, первую заправку на «Тавриде» открыли в мае 2021 года. Она действует в районе Трудовского сельского поселения. Затем запустили АЗС около Керчи.

СПРАВКА «КП»

Группа Компаний ТЭС работает в Крыму больше 30-ти лет. На полуострове у компании крупнейшая сеть автозаправок с парком собственных бензовозов и нефтебаз. Также оборудован портовый терминал по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов, работает предприятие по производству емкостей и резервуаров для нефтегазовой, химической и других отраслей. Кроме того, в группу компаний также входит отель, дистрибуция смазочных материалов и автошин и сеть ШЕФ-кафе быстрого обслуживания.

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