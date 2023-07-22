Крымский мост закрыли для автомобилей

Движение закрыто для автомобилей Фото: Юлия МАРКИНА

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, - отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 10 утра на выезде и въезде пробок не наблюдалось. Заторов в пунктах досмотра не было.

В целях безопасности для водителей и пассажиров в оперштабе опубликовали алгоритм действия в случае объявления воздушной тревоги. В случае, если человек за рулем находится на досмотре перед въездом на мост, ему следует сложить все вещи обратно в багажник, убедиться, что все участники движения вернулись к нему в машину, и уехать в безопасное место.

Если же автомобиль уже находится на мосту, то нужно следовать тому, что сообщают громкоговорители и без остановок, соблюдая установленную скорость, продолжать ехать на выезд с моста.

Если воздушная тревога сработала, когда машина стоит в очереди на досмотр, то всем нужно вернуться в нее и ехать в более безопасное место. В оперштабе попросили не паниковать гостей и жителей Крыма и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, 17 июля на мосту произошел взрыв. Два украинских беспилотника атаковали дорогу два надводных беспилотника. В тот момент по нему проезжала машина с семьей из Белгородской области. Кроссовер отбросило в сторону. Двое взрослых погибли на месте, дочка вылетела в лобовое стекло, но ей удалось выжить.