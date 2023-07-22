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Происшествия22 июля 2023 11:20

В Крыму временно остановили движение поездов на участке железной дороги

Перекрыт участок между станциями Ефремовская и Пролетная
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Министр транспорта Крыма опроверг информацию о перекрытии автодороги Симферополь - Джанкой.

Министр транспорта Крыма опроверг информацию о перекрытии автодороги Симферополь - Джанкой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После ЧП в Красногвардейском районе временно остановили движение поездов на участке железной дороги между станциями Ефремовская и Пролетная. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

- Во исполнение поручения Главы Республики Крым Аксенова С.В. временно ограничено движение поездов на участке железной дороги в Красногвардейском районе между станциями Ефремовская и Пролетная. В целях обеспечения безопасности, перевозка пассажиров организована по мульмодальной схеме поезд-автобус-поезд, - отметил он.

Все вопросы обеспечения транспортной безопасности находятся на постоянном контроле властей Республики Крым.

Также министр транспорта Крыма опроверг информацию о перекрытии автодороги Симферополь - Джанкой.

Напомним, утром 22 июля из-за атаки украинских беспилотников в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, население в радиусе пяти километров от ЧП пришлось эвакуировать.

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