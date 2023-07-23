В обычном режиме: движение в Крым нормализовалось

Наземный и водный транспорт в Крыму работает в обычном режиме. Фото: Юлия МАРКИНА

Движение транспорта в Крым и в обратном направлении полностью нормализовалось к утру 23 июля. По сообщению компании-перевозчика Гранд Сервис Экспресс, все задержанные из-за атаки беспилотников в Красногвардейском районе поезда, отправились со станций стоянки в субботу вечером.

- Последним отправившимся поездом стал поезд №175/176 Москва – Симферополь, который в 21:07 выехал из Джанкоя, - сообщили в компании.

Кроме того, поездам удалось сократить опоздание и нагнать время в пути. Для этого было сокращено время стоянок на станциях, где возможно - увеличена скорость, одни поезда пропускали другие.

РАБОТА КРЫМСКОГО МОСТА ПОСЛЕ АТАКИ БЕСПИЛОТНИКВ В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ

Крымский мост 23 июля работает в штатном режиме. Проезд в обе стороны не вызывает затруднений. Пробки перед досмотровыми пунктами отсутствуют, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

- Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Заторов нет, - сообщил Лукашенко.

Накануне Крымский мост временно закрыли для автомобилей. В целях безопасности для водителей и пассажиров в оперштабе опубликовали алгоритм действия в случае объявления воздушной тревоги.

КАК РАБОТАЕТ ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА 23 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Паромная переправа возобновила свою работу в 5 часов утра воскресенья 23 июля. Напомним, ранее властями было принято решение о приостановлении движения паромов с 21 часа до 5 утра. В настоящее время через Керченский пролив переправляют только грузовики о «скоропортом» и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирми.

- Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, - сообщили в Минтрансе РФ.

Кроме того, в обычном режиме работают пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп. Нет проблем и работой общественного транспорта в Крыму, сообщил глава Минтранса.

Утром 22 июля в Красногвардейском районе Крыма произошла атака украинских беспилотников, из-за чего началась детонация на складе боеприпасов. Население в радиусе пяти километров от ЧП пришлось эвакуировать.

Также республики решили временно приостановить движение поездов на участке железной дороги между станциями Ефремовская и Пролетная. В целях обеспечения безопасности, перевозка пассажиров была организована по мультимодальной схеме «поезд-автобус-поезд».

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