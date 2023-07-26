У берегов Крыма катер получил пробоины: спасли троих пассажиров

Следственный комитет проводит проверку Фото: Виктор КЛЮШКИН

В среду, 26 июля, у берегов Ленинского района Крыма катер получил пробоины, оттуда спасли троих пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в 11.23 в водах Черного моря неподалеку от мыса Борзовка.

– Оперативные службы приняли сигнал бедствия о том, что катер терпит бедствие в связи с пробоинами, – отметили в СК.

На помощь прибыли пограничники. Они приняли на борт троих пассажиров судна. Из яхты откачали воду. После этого катер отбуксировали в порт Кавказ. По предварительным данным, пробоины образовались в результате столкновения с затопленным судном.

По факту случившегося проводится проверка. Следователи выясняют, имело ли место оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства инцидента. Они дадут оценку действиям экипажа при выходе в море и в момент происшествия.

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