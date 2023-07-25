Помнить тех, кто сражался за Родину: в Севастополе впервые показали киноальманах «НЕзабытые»

Фильм «НЕзабытые» состоит из восьми новелл. Фото: кадр из фильма

С полей сражений, от огня остывших, года назад приняв последний бой, когда всех ожиданий сроки вышли, солдаты возвращаются домой. С этого четверостишия начинается фильм-альманах «НЕзабытые», рассказывающий о событиях Великой Отечественной войны.

Подвиги наших дедов и прадедов, героически сражавшихся за Родину и победивших нацизм, не забудутся никогда. Создатели фильма решили экранизировать личные истории свидетелей важных событий тех времен. Кинолента «НЕзабытые» состоит из восьми трогательных новелл, снятых по рассказам реальных людей.

Проектом занималась команда продюсерского центра «Инсайт Люди», а режиссером выступила Елена Леви. Картину снимали на протяжении полутора месяцев в 12 регионах нашей большой страны.

- Одна из главных задач фильма - воспитание патриотических чувств среди молодого поколения, - говорит режиссер Елена Леви, - Работая над картиной «НЕзабытые», мы ставили целью напомнить российскому народу о том, какой ценой была достигнута Великая Победа.

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЧТИТ ГЕРОЕВ

Премьера фильма «НЕзабытые» состоялась на площадке Rutube 8 мая. С тех пор альманах показали уже в 45-ти регионах России. В Севастополе показ прошел 21 июля в кинотеатре «Россия».

Как рассказала креативный продюсер фильма Марина Бадмадоржиева, создатели фильма решили отойти от «классического понимания кино» - к съемкам подключились не только популярные российские актеры - Анна Хилькевич, Александр Мартынов и Александр Стекольников, но и известные молодому поколению блогеры - Женя Ершов и KAYA.

- Мы хотели заинтересовать и молодую аудиторию, поэтому создали такой необычный формат, что в съемках участвуют и известные люди, и простые жители России. Это слияние документального и художественного стиля - все истории, показанные в фильме, достоверны, - отмечает Марина Бадмадоржиева.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОКАЗ

Бесплатный показ фильма «НЕзабытые» прошел в Севастополе с аншлагом. На премьеру ленты зарегистрировались 540 жителей и гостей города-героя - почти все места в кинотеатре «Россия» были заняты.

Зрители благодарили создателей фильма за то, что «НЕзабытые» рассказывают о важности патриотического воспитания простым для молодежи языком. Ведь сейчас сплоченность многонационального народа России важна, как никогда раньше.

- Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в создании картины. Она показывает, каким трудом нашим предкам стоило защитить страну, - говорит одна из зрительниц.

Севастопольцы ждали премьеру фильма «НЕзабытые» - почти все места в кинотеатре были заняты Фото: Ирина ГЕРЦ

Стоит отметить, что для того, чтобы передать атмосферу военных времен, команда продюсерского центра «Инсайт Люди» работала с архивами, консультировалась с историками и реконструкторами. Всего было задействовано около 500 специалистов, потрачено более 300 часов работы на съемочной площадке и создано 40 часов отснятого материала. Съемки проходили в таких регионах, как Москва, Ленинградская область, Вологда, Омск, Старый Оскол, Магас, Пенза, Волгоград, Белгород, Улан-Удэ, Владивосток и Томск.

- Это очень профессиональная творческая команда, которая умеет находить новые форматы, новый язык для разговора прежде всего с молодежной аудиторией о самом главном. Совершенно по-новому затрагивается тема, священная для нас для всех, - рассказал генеральный директор компании «Медиапрактика», директор молодежного сообщества «Вызов» Андрей Серов.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Одна из новелл - «Алешка» - рассказывает трогательную историю мальчика, решившего отправиться на войну, чтобы защищать Родину от фашистов. Школьник оставляет маме записку, что ушел на фронт «бить фашистов». Однако Алешка еще слишком мал, поэтому военные приводят мальчика обратно домой. «Я все равно пойду», - решительно говорит Алешка маме. «Хорошо, только давай не сегодня», - со слезами на глазах отвечает женщина.

Фильм «НЕзабытые» рассказывает о людях, которые смогли выстоять в непростое время и выйти победителями из самых сложных ситуаций. О сильных женщинах и о настоящей дружбе. О любви и справедливости. И о том, что в любой ситуации стоит оставаться человеком. И никогда не забывать о подвигах своих предков.

Каждая история, показанная в картине - реальна. Фото: кадр из фильма

Бесплатный показ фильма «НЕзабытые» продолжается по всей России. Увидеть патриотическую картину все желающие могут и онлайн - она доступна на площадке Rutube.

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