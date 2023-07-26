Грозит до 10 лет: севастополец сломал незнакомцу череп в нескольких местах

Пострадавший получил тяжкий вред здоровью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе местного жителя 1998 года рождения обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в общественном месте на улице Косарева. 25-летний молодой человек из хулиганских побуждений напал на незнакомца 1979 года рождения. Безо всяких причин фигурант бил мужчину по голове и телу. В результате пострадавший получил многочисленные переломы костей черепа. В прокуратуре подчеркнули, что это тяжкие телесные повреждения.

– Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу, – отметили в надзорном ведомстве.

Согласно законодательству, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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