Симферополец избил битой полицейского: пострадавший умер в больнице

Подозреваемого могут посадить на 15 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе 39-летнего жителя Каменки подозревают в том, что он до смерти избил битой полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным крымской прокуратуры, трагедия произошла в среду, 26 июля. Участковый находился в отпуске. В МВД рассказали, что правоохранитель был в гостях у знакомых. У полицейского возник конфликт с хозяином дома. Последний несколько раз ударил участкового битой по голове. Пострадавшего увезли в больницу. Позднее пациент скончался в медучреждении.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование контролирует прокуратура. Обстоятельства преступления выясняются. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

В СК отметили, что на место вызвали полицейских, однако те не предотвратили трагедию. Сотрудники ведомства выяснят, можно ли квалифицировать действия правоохранителей как халатность.

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