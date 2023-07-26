Владимир Машков везет в Севастополь легендарный спектакль «Страсти по Бумбарашу»

Музыкальную драму можно будет посмотреть в августе. Фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Московский театр Олега Табакова впервые привезет на Крымский полуостров легендарный спектакль «Страсти по Бумбарашу», известный по всему миру. Режиссером постановки выступил художественный руководитель учреждения - знаменитый российский артист Владимир Машков.

Показы пройдут в Херсонесе 9, 10, 12 и 13 августа. Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, они будут приурочены к Международному фестивалю оперы и балета «Херсонес», а проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Как рассказал Владимир Машков, спектакль в этом году отмечает свое 30-летие - в афише «Табакерки» он появился в 1993 году, а в репертуаре постоянно находился на протяжении 18-ти лет, успев завоевать любовь зрителей не только в России, но и за рубежом.

Режиссер спектакля - звезда российского и мирового кинематографа Владимир Машков. Фото: Театр Олега Табакова

- Его очень любил наш небесный художественный руководитель Олег Павлович Табаков, поэтому возвращение этого спектакля в репертуар театра было моим долгом перед учителем, который я с радостью исполнил, - подчеркнул режиссер постановки.

Премьера музыкальной драмы «Страсти по Бумбарашу» в Херсонесе будет немного отличаться от классической - зрителям покажут обновленную версию. На сцене появятся все поколения артистов театра – как народные и заслуженные, так и студенты Театральной школы Олега Табакова.

Спектакль впервые появился в афише театра Олега Табакова в 1993 году. Фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес таврический"

Как добавили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический», специально для нового спектакля авторы полюбившихся зрителям песен Юлий Ким и Владимир Дашкевич дополнили «Страсти по Бумбарашу» новыми музыкальными произведениями.

Билеты на знаменитый спектакль уже можно приобрести в кассах и на официальном сайте музея-заповедника. Их стоимость - от 1000 до 7000 рублей.

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