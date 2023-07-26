Самозанятые клиенты банка РНКБ получили больше 5 миллиардов рублей в качестве кредитов

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Самозанятыми могут быть и физические лица, и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировали этот статус. Это дополнительный доход, работать на себя можно параллельно с официальным трудоустройством или же полностью зарабатывать только таким способом. При этом при работе в найме с зарплаты высчитывается 13% НДФЛ, а налог на профессиональную деятельность составит 4% при работе с физлицами и 6% - при работе с юридическими лицами.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого и вести бизнес онлайн можно в приложении банка РНКБ, входящего в группу ВТБ. В пресс-службе банка напомнили, что плательщики налога на профессиональный доход могут оформлять все доступные кредитные программы наравне с теми, кто официально трудоустроен и работает в найме. Для этого нужно зарегистрировать статус самозанятого с помощью специального сервиса в мобильном приложении РНКБ.

В приложении можно формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать счет на оплату налога, выставленный налоговой службой, и оплачивать его прямо в мобильном приложении с действующих счетов или карт. Сервис был разработан банком совместно с ФНС, поэтому клиенты могут корректно оплачивать налоги на профессиональные доходы. Информация о том, что клиент зарегистрировался в приложении и получил новый статус, дублируется в реестре налоговой и автоматически отображается в базе ведомства.

КРЕДИТЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

В банке отметили, что самозанятым клиентам за два года было выдано больше 5 миллиардов рублей по разным кредитным продуктам. Из них 2,8 миллиарда рублей выдано по программам ипотечного кредитования, около 1,5 миллиарда рублей — по программам автокредитования, и больше 800 миллионов рублей — по программам беззалогового потребительского кредитования «кредит наличными» и «Рефинансирование потребительских кредитов.

По данным РНКБ, в июле текущего года количество самозанятых, которые зарегистрировались в приложении банка, превысило 75 тысяч человек. Около 25 тысяч из них прошли регистрацию в течение 2023 года.

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ

Сделать это достаточно просто. В мобильном приложении или на сайте РНКБ нужно подать заявку, заполнив все необходимые поля. Как только придет одобрение на кредит, нужно обратиться в офис банка для его получения. При себе нужно иметь только паспорт и справку о состоянии доходов по НПД. Она бесплатно формируется в мобильном приложении РНКБ за несколько минут.

Самозанятые, которые подают данные о доходах в налоговую через мобильное приложение РНКБ, получают льготы от кредитного учреждения — сниженную процентную ставку по всем кредитным программам. Кроме того, такие клиенты могут оформить кредит только по паспорту.

СПРАВКА «КП»

Самозанятость – это особый налоговый режим это особый налоговый режим, введенный в качестве эксперимента в 2019 году. Официально он называется «налог на профессиональный доход», сокращенно НПД. Воспользоваться этим режимом могут физлица, чей максимальный доход не превышает 2,4 млн рублей за год. С 1 июля 2020 года налог на профессиональный доход действует на всей территории РФ.

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