«Укуса не было»: семья малыша, пострадавшего от нападения тигра в «Тайгане», готова к перемирию

Тигр- хищник и мог воспринять маленького ребенка как кусок мяса. Фото: пресс-служба "Тайгана".

В Центральном суде Симферополя пересматривается уголовное дело об укусе тигром малыша из Краснодара в крымском парке «Тайган». В июле 2022 года, напомним, Белогорский районный суд Крыма приговорил директора парка Олега Зубкова к 2,3 годам лишения свободы, штрафу 255 тысяч рублей, а также выплате моральной компенсации в размере 616 тысяч рублей за происшествие, в котором пострадал годовалый ребенок. Суд постановил, что оказание услуг по демонстрации хищных животных в «Тайгане» не соответствовало требованиям безопасности.

Сам инцидент произошел в сентябре 2021 года. По словам матери малыша, тигр откусил пальчик ребенку, которого она держала на руках.

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

Адвокат директора парка Арман Петросян обжаловал решение Белогорского суда в Верховном суде республики, который по итогам рассмотрения апелляции отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Как сообщил у себя в Telegram сам Олег Зубков, уже на первом заседании в деле произошел неожиданный поворот. Дедушка малыша, который в момент происшествия находился рядом с внуком, изменил показания и рассказал, что мама мальчика – 22-летняя Анастасия Гнедина – сама перенесла ребенка за контрольное ограждение поближе к хищнику так, что его рука оказалась в 2-3 сантиметрах от основного ограждения.

- Дедушка сказал, что видел, как тигр прыгнул на сетку, от чего она прогнулась. Пальчик малыша оказался внутри вольера, и тигр не откусил этот пальчик, как говорится в обвинении, которое мне предъявлено, а придавил лапой. Не когтем, а именно лапой. Дальше он не понимает, куда делся палец: то ли остался на сетке, то ли под лапой тигра, так как подбежал к малышу и стал оказывать ему помощь. Таким образом он отрицал свои показания, данные под присягой ранее, - отметил Олег Зубков.

Тот самый вольер с амурскими тиграми, у которого произошел инцидент с ребенком. Фото: скриншот из видео пресс-службы "Тайгана"

Эту же информацию, по словам владельца «Тайгана», подтвердила и бабушка, и сама мама мальчика. Таким образом, как отметил адвокат Арман Петросян, поскольку изменился механизм совершения преступления, в деле требуется дополнительная экспертиза.

- В очередной раз подтверждена позиция стороны защиты. Доводы стороны обвинения, изложенные в обвинительном заключении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Никакого укуса или покуса не было и быть не могло. Более того, действительно есть нарушение правил поведения в парке самой мамой потерпевшего ребенка. Соответственно, о какой-либо ответственности в отношении моего подзащитного и речи быть не может, - сказал Петросян.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМИРЕНИЕ

Сам Олег Зубков рассказал, что мама мальчика на суде заявила о готовности к примирению сторон, однако пока защита не готова рассматривать этот вопрос.

- Анастасия Витальевна пыталась заявить ходатайство о примирении, насколько я понял. Но на данной стадии судебного следствия мы не готовы что-либо рассматривать в отношении Анастасии Гнединой. Кроме того, у нее есть другие коммуникации. Помимо судебных заседаний она может обратиться ко мне с такими заявлениями и, конечно, я их рассмотрю, - отметил Зубков.

Владелец парка в очередной раз заявил, что не готов брать вину на себя и бросать «Тайган» и «Сказку» из-за того, что «кто-то нарушил в одном из них меры безопасности».

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