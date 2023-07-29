Несколько дней не дожил до 43 лет: в Евпатории простились с погибшим бойцом СВО

Боец погиб 11 июля. Фото: пресс-служба администрации Евпатории

В субботу, 29 июля, в Евпатории простились с 42-летним погибшим участником специальной военной операции Николаем Стешаком. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Елена Демидова.

– Сегодня простились с евпаторийцем, защитником нашей Родины Николаем Стешаком, – написала градоначальница.

По ее словам, военнослужащий погиб 11 июля в зоне проведения специальной военной операции. Через несколько дней Стешаку исполнилось бы 43 года. Демидова выразила соболезнования родным и близким погибшего.

– Крепитесь, пережить утрату родного человека очень сложно. Мы гордимся Николаем и каждым воином, который сейчас борется за правду и справедливость. Светлая память Николаю, Царствие Небесное, – написала глава администрации.

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