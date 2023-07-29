В Севастополе охранник детсада приставал к двум дошкольникам: ему грозит пожизненный срок

О ходе расследования доложат Бастрыкину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе охранника детского сада подозревают в иных действиях сексуального характера в отношении двух малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

О случившемся сотрудники ведомства узнали в социальных сетях. В публикациях говорилось, что охранник детсада совершил противоправные действия в отношении двух воспитанников. Было возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. Согласно законодательству, охраннику грозит до 20 лет лишения свободы, либо же пожизненное заключение

Напомним, в Севастополе 35-летний местный житель развращал 7-летнюю дочь и 13-летнюю падчерицу. Первое преступление обвиняемый совершил в июле 2018 года. Дети рассказали о случившемся лишь в апреле 2023 года. Уголовное дело направили в суд.

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