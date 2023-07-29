В Крыму пьяный водитель Chevrolet врезался в «Ладу»: пострадали двое взрослых и двое детей

По факту случившегося проводится проверка. Фото: пресс-служба МВД по РК

В субботу, 29 июля, в Кировском районе Крыма столкнулись Chevrolet Orlando и «Лада Приора», в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Авария произошла в 12.45. Пьяный 49-летний мужчина ехал за рулем Chevrolet по автодороге «Таврида – Джанкой – Красноперекопск». На 93-м километре иномарка врезалась в отбойник. После этого легковушка столкнулась со встречной «Приорой».

Фото: пресс-служба МВД по РК

В результате ДТП пострадали четыре человека. 38-летний водитель «Лады» и его 35-летняя пассажирка попали в больницу.

– Мальчикам 11 и 12 лет оказана разовая медицинская помощь, – отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Фото: пресс-служба МВД по РК

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