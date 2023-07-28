Деревья падали на автомобили: как Крым пережил мощный ливень в ночь на 28 июля

В Крыму этой ночью выпал град размером с куриное яйцо. Фото: ЧП Симферополь/Tg

Ночная буря в Крыму 28 июля в буквальном смысле наломала дров. И хотя в МЧС республики сообщают, что чрезвычайных ситуаций за ночь не произошло, профильные службы на ногах с раннего утра.

В ночь на 28 июля на Крым обрушились ливни с грозами. Фото: ЧП Крым/Tg

На полуострове ликвидируют аварии на линиях электропередач. По информации мэра Ялты Янины Павленко, без света в частности остался один из южнобережных поселков - Краснокаменка, уже к утру электроснабжение восстановили. Последствия непогоды в городе устраняют полтысячи коммунальников – убирают поваленные деревья, сорванную ветром листву и мелкий мусор.

- Подтоплений нет, поступила информация о четырех упавших деревьях. Одно из них на Блюхера затруднило выход общественного транспорта, другое - в Массандре - повредило газовую трубу. Авария оперативно была устранена. На всех участках работают службы. Зеленстрой вывозит упавшие деревья, - сообщила Павленко.

С потоками воды в Симферополе справлялись кто как мог. ЧП Крым/Tg

В селе Почтовое Бахчисарайского района ураган повалил дерево на газопровод большого диаметра. К 9 утра газоснабжение населенного пункта было восстановлено.

А в Симферополе на Бульваре Франко дерево упало на легковой автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших. Поваленный ствол убрали и распилили сотрудники коммунальной службы. В целом к ликвидации последствий непогоды в Симферополе привлечены четыре бригады коммунального предприятия «Город».

В Симферополе на машину упало дерево. ЧП Крым/Tg

В Севастополе, где ветер срывал обшивку домов, а улицы превратились в реки, создали оперативный штаб для устранения последствий мощного ливня. С ночи в городе откачивают воду в подъездах и ремонтируют протекшие крыши. Проблемы с электроснабжением удалось оперативно устранить, сообщили в севастопольском горхозе.

Десятки уплывших автомобиьных номеров в Севастополе. Фото: ЧП Севастополь/Tg

Наибольшее количество осадков этой ночью, по данным МЧС, выпало на территории Джанкойского района – 49 мм. Почти так же заливало в Черноморском и Раздольненском районах (47 и 42 мм соответственно). Уровень осадков по Симферополю и Симферопольскому району составил 39 мм, Красногвардейский район - 26 мм. Практически везде ливни сопровождались сильным ветром.

Из-за непогоды в Крыму десятки поваленных деревьев. Фото: Telegram-канал Янины Павленко

- Максимальные порывы ветра зарегистрированы на территории Алушты – 22 м/с, гора Ай-Петри – 22 м/с, Ялта – 21 м/с, Симферополь – 20 м/с, Керчь – 19 м/с, Черноморский район -18 м/с, - сообщили в МЧС.

При этом, 28 июля в течение суток штормовое предупреждение в Крыму сохраняется. Местных жителей и туристов просят по возможности не выходить из дома и, тем более, не купаться в море.

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