Спасали вшестером: в Севастополе двое мужчин чуть не погибли, решив искупаться в шторм

Странное желание мужчин искупаться в шторм едва не закончилось трагедией. Фото: Михаил Развожаев\Tg

Конец июля в этом году выдался весьма необычным. На смену 30-градусной жаре пришли сильные ливни и град. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, устраняя последствия стихии, которая бушевала на полуострове в ночь с 27 на 28 июля.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение, а местных жителей и туристов предупреждают, что выход в море может иметь плачевные последствия. Однако, к сожалению, не все следуют этим советам.

Так, днем 28 июля на одном из пляжей Любимовки в Севастополе двое мужчин решили испытать судьбу и искупаться в шторм. На их решение не повлияли ни сильные волны, ни предостережения отдыхающих. Опасные развлечения могли закончиться самым трагичным образом - горе-ихтиандров начало моментально уносить подальше от берега.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на ситуацию быстро отреагировали спасатели соседнего пляжа. Как только они увидели мужчин, моментально бросились им на помощь.

- Чтобы вытащить двух мужчин из воды - понадобилось 6 человек! В такой шторм это сделать не просто: спасатели заходили парами - на обвязке. Мужчин начало прибивать к пирсам, но спасатели боролись за жизнь утопающих до последнего, рискуя своими жизнями, - рассказал губернатор города-героя.

Стали известны и имена отважных спасателей. Это Иван Чистяков, Дмитрий Кодунов, Николай Ткач, Кирилл Степаненко, Сергей Беркало и Даниил Понамарев. Глава Севастополя Михаил Развожаев дал поручение наградить мужчин за добросовестное отношение к своей нелегкой службе.

Михаил Развожаев также предостерег жителей от купания в шторм.

- В такую погоду вы можете не только погибнуть сами, но из-за вас могут умереть те, кто попытается вас спасти, - заключил губернатор.

Напомним, 28 июля в течение суток штормовое предупреждение в Крыму сохраняется. Людей просят по возможности не выходить из дома и, тем более, не купаться в море. Так, из-за шторма закрыли пляжи Ялты.

- Купание и выход в море категорически запрещены, - отметила мэр курорта Янина Павленко.

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