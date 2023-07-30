Мужчина задержан, с ним работают следователи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе 63-летний мужчина разбил бутылку с зажигательной смесью у здания комендатуры по улице Ленина, 41. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет, однако есть повреждение окна здания.

- Пострадавших нет, на асфальте - темное пятнышко. Осколки попали в одно окно, оно повреждено, - сообщил Развожаев.

На месте работала полиция и скорая. Скриншот из видео ЧР Севастополь/Tg

По информации губернатора, все происходящее снималось на видео для того, чтобы в дальнейшем выложить на украинских информационных ресурсах.

- По нашей информации этот «подвиг» снимал «контролер». Для чего - понятно. Выложить это видео на укроресурсах, чтобы раздуть из этого «перемогу» перед праздником - днём ВМФ, - отметил губернатор города-героя.

Мужчину задержали, сейчас с ним работают следователи.