Никаких дождей: первая неделя августа порадует крымчан сухой и жаркой погодой

Август в Крыму будет радовать теплом Фото: Ирина ГЕРЦ

Крымское лето в этом году не перестает удивлять. Так, конец июля выдался по-настоящему странным. На смену жаре пришли жуткие ливни, последствия которых коммунальным службам пришлось устранять несколько часов.

Но непогода простояла лишь пару дней - уже 29 июля лето вновь вступило в свои права. Местные жители и туристы надеются, что и август на полуострове порадует теплом.

«Комсомолка» узнала, какая погода будет в Крыму в начале августа 2023 года.

СОЛНЕЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Последний месяц лета 2023 года начнется с жары. Как рассказали в Крымском гидрометцентре, осадков, в отличие от прошлой недели, на полуострове не ждут. А температура воздуха после недавнего «переполоха» снова пойдет на повышение.

- В Крым постепенно вернется сухая и жаркая погода, благодаря повышенному атмосферному давлению и влиянию тропических воздушных масс, - отмечают синоптики.

ТЕПЛЫЕ НОЧИ

Однако 1 августа в некоторых районах Крыма все же возможны дожди. Тем не менее, будет жарко - днем до +32 градусов, а ночью до +19. В среду, 2 августа, станет еще жарче. Днем столбики термометра достигнут +29…+34 градусов, а ночью опустятся до +21 градуса. Примерно такая же погода ждет крымчан и 3 августа.

А в конце рабочей недели полуостров превратится почти в Сахару. Запаситесь солнцезащитным кремом - воздух прогреется до +36 градусов. И даже небольшая облачность не станет помехой для настоящей крымской жары.

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