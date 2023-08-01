В первом полугодии 2023 года объемы выдач ипотеки в РНКБ выросли на 70%

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Ипотека — зачастую самый доступный способ для покупки своего жилья. Главное преимущество такого кредита — не нужно копить большую сумму для приобретения недвижимости, достаточно внести первоначальный взнос. Как отмечают в банке РНКБ, который входит в группу ВТБ, увеличен спрос на ипотечные кредиты. Так, за шесть месяцев текущего года банк выдал четыре тысячи займов на сумму больше 16 миллиардов рублей. В РНКБ фиксируют увеличение объема выдач ипотеки на 70% по сравнению с первым полугодием 2022-го.

При этом почти треть от общего объема ипотечных кредитов, оформленных в РНКБ за полгода, заемщики получили на покупку жилья на первичном рынке. Кроме того, больше 70% из них выданы по льготным госпрограммам поддержки ипотечного кредитования. Так, 1,6 миллиарда рублей заемщики получили по «Семейной ипотеке», больше 1,4 миллиарда рублей - по программе «Льготная ипотека», около 300 миллиона рублей – по программе «IT-ипотека».

Также в банке напомнили, что 98% кредитов на индивидуальное жилищное строительство выдается по сниженным процентным ставкам в рамках госпрограмм. Дисконт в размере 1% клиенты РНКБ могут получить, если объект строится с помощью проектного финансирования банка.

- Более 40 тысяч семей за последние несколько лет смогли улучшить жилищные условия благодаря ипотечному кредитованию от РНКБ, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – Меры государственной поддержки обеспечили рост выдачи ипотеки и развитие строительной отрасли в российских регионах.

Напомним, в РНКБ можно подать заявку на ипотеку по госпрограмме «Сельская ипотека» с улучшенными условиями. Так, максимальная сумма кредита увеличена до 6 миллионов рублей. Кредит выдается под 3% на индивидуальное жилое строительство или же на покупку готового загородного дома с участком в сельской местности. Есть некоторые ограничения: если заемщик хочет купить дом с участком у физического лица, то эта недвижимость не должна быть старше 5 лет. Если же у юридического - то во владении дом должен быть не больше 3 лет.

КСТАТИ

Большинство ипотечных сделок на первичном рынке (90%) оформляются в банке с помощью электронной регистрации. На вторичном рынке это тоже востребовано — число таких сделок составляет 65% от общего количества. Около 60% заявок на получение ипотечного кредита были оформлены клиентами онлайн без визита в офис банка. Ипотечный портфель РНКБ на сегодняшний день составляет более 74 миллиардов рублей.

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Подавать заявки на льготную ипотеку и на получение кредитов в рамках собственных программ могут и самозанятые граждане. Подтверждать доход не потребуется, если они будут оплачивать налог в специальном сервисе РНКБ в мобильном приложении. Чтобы воспользоваться одной из кредитных программ, нужно подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка. После того, как заявка будет одобрена, нужно прийти в офис банка для получения кредита. При себе самозанятому необходимо иметь только паспорт и справку о состоянии доходов по налогу на профессиональную деятельность. Справка бесплатно формируется в мобильном приложении РНКБ за несколько минут.

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