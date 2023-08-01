Жительница Севастополя пойдет под суд за обналичивание маткапитала и развод пенсионерки на квартиру

Жительница Севастополя решила обналичить маткапитал, который ей полагался в связи с рождением второго ребенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Севастополя предстанет перед судом за мошенничество с маткапиталом и присвоение квартиры пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Женщина решила обналичить маткапитал, который ей полагался в связи с рождением второго ребенка.

– В сентябре 2018 года она получила в кредитной организации займ в размере маткапитала на покупку жилья. Параллельно она обратилась за помощью к пожилой знакомой, чтобы формально приобрести у нее квартиру, – говорится в сообщении.

После этого женщина подала в пенсионный фонд договор купли-продажи квартиры стоимостью 2,6 млн рублей и составленную пенсионеркой расписку о получении ею денежных средств. На деле же собственница не получала от обвиняемой никаких денег.

На основании подложных документов женщина стала собственницей квартиры. Кредитной организации в счет погашения займа была перечислена сумма материнского капитала в размере 453 тысяч рублей.

После смерти пенсионерки обвиняемая попыталась выселить из квартиры ее родственников через суд. Все вскрылось в ходе прокурорской проверки.

– В ходе следствия были приняты меры к возврату права собственности на квартиру родственникам обманутой пенсионерки, – сообщили в региональном Следкоме.

Женщина обвиняется в мошенничестве при получении выплат в крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств (часть 3 статьи 159.2, часть 4 статьи 159, часть 1 статьи 303 УК РФ). Расследование завершено. Материалы дела направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

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