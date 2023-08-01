В Севастополе в районе Кара-Кобы сбит беспилотник, загорелись трава и кустарники

В Севастополе в районе Кара-Кобы сбит БПЛА Фото: Надежда ДАЦЮК

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Кара-Кобы сбит беспилотный летальный аппарат, дрон взорвался при падении на землю.

– В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники, – написал Развожаев своем телеграм-канале

По его словам, пожарные уже тушат возгорание.

– Подробности сообщу позже, – добавил губернатор.

Напомним, в ночь на 30 июля Крым пытались атаковать сразу 25 украинских дронов самолетного типа. Атака была отбита. Как сообщили в министерстве обороны РФ, 16 беспилотников уничтожили средствами противовоздушной обороны, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут. В результате атаки никто не пострадал.

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