Президент наградил космонавта из Крыма Антона Шкаплерова орденом Гагарина

Антон Шкаплеров впервые полетел в космос в 2011 году. Фото: Роскосмос

Президент отметил высшей государственной наградой крымского космонавта Антона Шкаплерова. Владимир Путин наградил его орденом Гагарина.

Награда заместителю начальника управления Центра подготовки космонавтов, герою России Антону Шкаплерову присуждена «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на МКС», говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

- За плечами Антона Николаевича Шкаплерова, который награжден вторым в истории России орденом Гагарина, четыре космические экспедиции, в том числе как командира экипажа, суммарно – более 700 суток на МКС, включая совместную работу со съёмочной группой фильма «Вызов». Антон Николаевич очень много делает, чтобы идеи освоения космоса вдохновляли молодых людей, школьников, студентов, ведь в этом залог преемственности лидирующих позиций нашей страны в космической сфере, - отметил на церемонии вручения государственных наград в Кремле президент Владимир Путин.

Награда была учреждена в конце мая. В июне орденом Гагарина была награждена первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Антон Шкаплеров родом из Севастополя, его детство прошло в Балаклаве, где за обаяние и простоту его называют крымским Юрием Гагариным.

В прошлом году космонавт отметил на орбите свой 50-летний юбилей.

Антон Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов в мае 2003 года, к тому времени за спиной у него было командование эскадрильей авиаполка ВВС в подмосковной Кубинке. Первый же космический старт, по информации «Роскосмоса» состоялся только через 8 лет после зачисления в отряд.

В 2013 году Антону Шкаплерову было присвоено звание Героя Российской Федерации, в 2017 году он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2019 году — орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

4 июня космонавт поприветствовал симферопольцев из Звездного городка и поздравил крымскую столицу с 239-летием. Его фотографии Крымского полуострова, сделанные из космоса, не оставляют равнодушными, их часто публикуют в СМИ.

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