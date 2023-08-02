«С него рисовали мультфильм»: в Бахчисарае родился необычный барашек редкой породы

Малыша планируют назвать Шоном. Фото: Бахчисарайский парк миниатюр

В Бахчисарайском парке миниатюр очередное пополнение. На свет там появился барашек необычного окраса. Малыш почти полностью белоснежный, лишь за исключением темных пятнышек на носу, ушках и копытцах.

Как рассказал директор зоопарка Виктор Жиленко, все дело в редкой валлийской породе. Именно такой окрас вдохновил мультипликаторов на создание анимационного сериала «Барашек Шон».

- У нас стало на одного барана больше. Имя мы ему еще не придумали, но, думаю, он будет Шоном. Помните мультфильм про барашка Шона? Это тот самый, с которого рисовали, - шутит директор зоопарка Виктор Жиленко.

Пока что малыш не выходит из вольера - он еще слишком мал. Пока мама-овечка кормит малыша молоком, за семейством приглядывает отец-баран. Рассмотреть барашка Шона при этом уже могут посетители бахчисарайского зоопарка - со всех сторон в вольере, где живут копытные.

Напомним, ранее в Бахчисарайском парке миниатюр на свет появился редкий дикобраз-альбинос. Это поистине уникальное явление, ведь таких малышей по статистике приходится один на десять тысяч случаев.

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