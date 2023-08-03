Хабиб cорвал аншлаги в Крыму и похвастался подарками от поклонников

Фанаты идут на концерты Хабиба не с пустыми руками. Фото: Телеграм-канал исполнителя

Хабиб Шарипов, более известный как просто Хабиб, сорвал аншлаги в Крыму. Певец и видеоблогер дал пять «семейных» концертов на полуострове. И в каждом городе, будь то Феодосия, Ялта, Симферополь, Севастополь или Керчь, билеты на его выступления были проданы до единого.

На концерты Хабиба ходят семьями - детвора обожает его «Ягоду малинку», «Девочку грустинку» и кавер на песню из мультика про Чебурашку. При этом юные поклонники идут на выступления певца не с пустыми руками. Кроме цветов, Хабибу дарят игрушки и огромное количество рисунков. Он же в свою очередь готов сфотографироваться с каждым своим фанатом.

На концерты Хабиба в Крыму были раскуплены все билеты. Фото: Телеграм-канал исполнителя

Незабываемые эмоции поклонникам Хабиб подарил в Ялте. Певец прогуливался по набережной и, естественно, не остался незамеченным.

- Сделал сотни фото, - признался поп-исполнитель у себя в Телеграм.

А в ялтинском отеле, где остановился певец, по этому случаю поставили целый плейлист с песнями Хабиба.

- Классно, только вышел - и уже мой трек играет. Как приятно! Как приятно! Ну, вообще!- признался певец.

Последним крымским городом, где выступил Хабиб в этом сезоне, стала Керчь, где партер и балкон местного ДК «Корабел» слились воедино, подпевая известным хитам.

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