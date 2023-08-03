Банк РНКБ подписал Национальный инклюзивный договор

Фото: Анастасия Машкалева

Агентство стратегических инициатив реализует всероссийскую программу «Открыто для всех», основная цель которой — создание общества инклюзивного бизнеса, безбарьерной среды. Банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, подписал Национальный инклюзивный договор в рамках проекта и стал первым банком в сообществе инклюзивного бизнеса.

Так, в соответствии с договором, РНКБ обязуется расширить доступную среду и создать адаптивные сервисы для людей с инвалидностью — невидящих, неслышащих, передвигающихся на инвалидных креслах. Также в рамках договора в РНКБ планирует внедрить сервис «Чарли», который может переводить устную речь в текстовую и выводить ее на экран или же Брайлевский дисплей. Также планируется установить сервис видеообслуживания для слабослышащих, банкоматы с голосовым помощником на основе искусственного интеллекта. Помимо этого, в банке будут развивать корпоративное волонтерство и осуществлять благотворительную деятельность а поддержку инклюзивных проектов, а еще расширять географию проекта, увеличивать его охват, оказывать информационную поддержку инклюзивным инициативам.

- Инклюзивный подход выступает приоритетом Банка в аспектах устойчивого развития и клиентоцентричной модели. РНКБ уже реализует масштабную программу «Инклюзивная среда», направленную на обеспечение доступности финансовых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения, - уточнили в пресс-службе РНКБ.

Как отметили в банке, во всех операционных офисах обеспечен беспрепятственный доступ в помещения. Есть системы управления очередью, переговорные комнаты для обслуживания клиентов с особыми потребностями. Кроме того, сотрудники банка прошли обучение и умеют работать с клиентами с ограниченными возможностями здоровья.

КСТАТИ

В приложении банка РНКБ, управление размером шрифтов и цветовым контентом становится возможным с помощью операционных систем смартфона. Интерфейс главного экрана упрощен так, что на нем расположены иконки и кнопки с самыми востребованными финансовыми услугами. В приложении также есть справочный раздел для потребителей, в котором содержатся ответы на самые популярные вопросы.

Люди с особенностями здоровья, как и остальные клиенты РНКБ, могут осуществлять многие финансовые операции в режиме онлайн. Чтобы увеличить количество таких услуг, инклюзивный клиент может подписать макси-оферту в отделении, и для предоставления финуслуг в мобильном приложении будет достаточно неквалифицированной электронной подписи.

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