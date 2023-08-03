В Севастополе сотрудники МЧС спасли щенка, упавшего в домовую яму

Четвероногий непоседа упал в в техническое сооружение под частным домом. Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

В Севастополе сотрудники МЧС спасли щенка, который упал в яму под частным домом и не мог самостоятельно выбраться. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по городу Севастополю.

– Поступило сообщение, что в районе улицы Узловой в техническое сооружение под частным домом упал щенок, – говорится в сообщении.

На место незамедлительно выдвинулись сотрудники аварийно-спасательной части Спецотряда МЧС. Они пробрались в домовую яму и подняли бедолагу на поверхность. К счастью, щенок не пострадал.

Спасатели передали четвероногого непоседу хозяевам. Сотрудники чрезвычайного ведомства посоветовали им закрывать все щели и проходы, в которые питомец может засунуть свой любопытный нос.

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