Не исключено, что этот предмет уничтожат в акватории Фото: Анастасия ЖУКОВА

В воскресенье, 6 августа, у берегов Севастополя обнаружили морскую мину, она дрейфует в сторону Северной бухты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его слова, мину обнаружили в районе пляжа «Любимовка». Этот предмет заметили менее чем в 100 метрах от берега. Губернатор отметил, что сейчас мина дрейфует в сторону Северной бухты. На месте работают спецслужбы флота.

– Если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место, – отметил Развожаев.

Если же такой возможности не будет, в ближайшее время мину уничтожат в акватории.

– Может быть громко, поэтому предупреждаю заранее, – написал глава Севастополя.

Градоначальник призвал людей доверять только официальной информации.

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