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Происшествия4 августа 2023 4:00

Над Крымом ночью ПВО успешно сбили десять вражеских беспилотников

Система ПВО сработала в нескольких районах Крымского полуострова, об этом сообщили власти
Источник:kp.ru
Над Крымом сбили 10 беспилотников

Над Крымом сбили 10 беспилотников

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ночью над Крымом система ПВО сбила 10 вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. Ранее о срабатывании систем ПВО в нескольких районах Крыма сообщил советник главы полуострова Олег Крючков.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», - рассказали в министерстве обороны.

Речь идет об атаке беспилотными аппаратами самолетного типа, уточнили в ведомстве. Пострадавших и разрушений на территории полуострова нет. Все атаки отражены успешно.

Также атака двух надводных беспилотных средств была отражена в акватории Новороссийска, здесь также обошлось без разрушений. Речь идет о безэкипажных катерах. Никто не пострадал.

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