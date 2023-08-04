Директор крымского парка объяснил кровавую бойню енотов: «Мальчики дерутся за девочек»

В период спаривания еноты вступают в кровавые драки из-за самок. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Соцсети взбудоражило видео из бахчисарайского зоопарка, от которого ползут мурашки по телу. Окровавленный енот, падающий с трехметровой высоты и журавль с перебитой лапкой - явно не то, что хотели бы показать детям посетители зоопарка.

Один из очевидцев заснял, как обессилевший молодой енот, истекающий кровью, пытается сбежать от сородичей. Но падает наземь, не в силах удержаться за сетку вольера, и вновь поднимается, чтобы продолжить борьбу.

- Три раза при мне бился о землю, падая с трех метров! Работники парка игнорировали всю ситуацию и просто смотрели, как енот валяется и потом опять пытается сбежать. Ушел искать администрацию, но тщетно. Когда уже поднял панику, появились пара человек, забрали беднягу, вытянув за хвост. И также несли его головой вниз, пока с енота кровь стекала, - написал ошеломленный автор видео.

После спаривания еноты вновь лучшие друзья. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как пояснил КП-Крым директор бахчисарайского зоопарка Виктор Жиленко, в таком поведении енотов на самом деле нет ничего необычного. Сейчас у этих обычно милых и шаловливых животных летний гон. И в борьбе за самку они готовы биться до последнего. Тем более, что из-за жесткой конкуренции со взрослыми особями, у молодых самцов нередко появляется возможность спариваться только через два года после рождения.

- Они готовятся стать родителями и выясняют, кто с кем будет спариваться. Отсаживать их не имеет смысла, потому что через минуту после спаривания они уже лучшие друзья, - рассказал Жиленко. - Этого енота на всякий случай отсадили, чтобы не пугать людей. Но через полчаса его вернули в стаю. Потому что еноты - стайные животные, живут тусой, но в момент спаривания выясняют отношения. Это природа, и никуда от этого не денешься.

После травмы у птицы не работает одна лапа. Фото: скриншот из видео/Инцидент Крым/Tg

Что касается журавля со сломанной лапкой, вид которой тоже насторожил автора видео, попросившего обратить внимание «на безопасность животных», то это история годичной давности. Именно год назад, по словам Виктора Жиленко, в зоопарк принесли птицу, которую сбила машина. Лапу журавля подобрали рядом с ним на дороге, и ветеринарам удалось ее буквально «прикрутить». Два месяца птица ходила в гипсе, но встать на пострадавшую лапку так и не может.

- Мы же не можем выгнать ее из-за внешнего вида. Она хорошо себя чувствует, очень контактная, только лапка плохо выглядит. Это не критично и ничего в этом страшного нет. Зоопарк - это в первую очередь сохранение популяции животных, и журавль тому пример. Он будет доживать у нас до старости, и дай бог ему здоровья, - резюмировал Жиленко.

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