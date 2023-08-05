В Севастополе обнаружили движущийся беспилотник

В Балаклаве ограничили движения яликов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Такое сообщение появилось в телеграм-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева в полдень 5 августа.

- В связи с этим спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно, - отметил руководитель города федерального значения.

Высокопоставленный чиновник также подчеркнул, что нет и речи об эвакуации с пляжей:

- Ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники.

Движение катеров и лодок возобновится в ближайшее время.

- Ориентировочно после 13.00 ограничение на движение будет снято и водный транспорт вновь начнет осуществлять свою работу.

Накануне, на подходе к Керченскому получил повреждения танкер «Сиг». Морское судно осталось на плаву, никто из 11 членов экипажа не пострадал. Скорее всего, как считают эксперты, танкер атаковал дрон - пробоины появились в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта.

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