Преступная халатность: в Крыму сотрудника «Крымгазсети» будут судить за смерть трехлетнего ребенка

Трагедия произошла в Бахчисарае

Мастера Бахчисарайского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП «Крымгазсети» обвиняют в халатности, повлекшей гибель трехлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Сотрудник должен был контролировать качественное выполнение работ по техобслуживанию внутридомовых газопроводов и газового оборудования. В мае прошлого года специалисты должны были проводить плановое ежегодное техобслуживание оборудования в частном доме на улице Затрубченко.

– Однако этого указанным должностным лицом организовано не было, – говорится в сообщении.

В итоге не удалось обнаружить нарушения, допущенные при установке и работе газового оборудования. 22 января в доме произошло скопление окиси углерода. Трехлетний ребенок получил острое отравление. В результате он скончался.

Экспертиза показала, что монтаж газового оборудования в ванной, где произошла трагедия, выполнили с нарушениями. Их должны были выявить работники Бахчисарайского подразделения «Крымгазсети». Уголовное дело направили в суд.

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