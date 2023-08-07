Конец преданной любви: лебедь в парке Симферополя бросил семью и завел себе другую

Раскол в лебединой семье заметили посетители парка. Фото: Парки столицы/Вконтакте

Свидетелями развала лебединой семьи стали посетители симферопольского парка Гагарина. Они обратили внимание, что самец бросил «супругу», с которой вывел малышей, и уплыл к другой. При этом известно, что эти птицы создают пары на всю жизнь, и заводят новую семью только после гибели партнера. Правда, бывают и исключения.

- А как же лебединая верность? - озадаченно глядя на брошенную птицу, вопрошают посетители парка.

Люди заметили, что пока влюбленная пара, грациозно держась на воде, демонстрирует нежность и романтические чувства, «брошенка» по- настоящему страдает. Разъяренная птица перестала подпускать к себе лебедят от «первого брака». Посетители переживают, как бы чего не вышло... Но сотрудники парка не видят в произошедшем ничего необычного – птицы разберутся сами.

Дикие лебеди в парке Гагарина живут свободно и могут покидать территорию. Фото: Парки столицы/Вконтакте

- Лебедь сам регулирует взаимоотношения с двумя самочками. Это дикие птицы, у каждой из них свой характер. Пруд огромный, у каждого свои места обитания, - рассказали в парке.

Сотрудники парка отмечают, что дикие лебеди не числятся у них на балансе. Птицы вольны сами выбирать, где и как им жить и гнездиться. Для них лишь создали комфортные условия и установили кормушки. При этом кормление не входит в обязанности персонала. Еду птицы добывают себе сами. Часто их подкармливают посетители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Директор крымского парка объяснил кровавую бойню енотов: «Мальчики дерутся за девочек»

В крымском зоопарке еноты устроили кровавую драку из-за самочек (подробнее)

«С него рисовали мультфильм»: в Бахчисарае родился необычный барашек редкой породы

В Бахчисарае родился белый барашек редкой породы (подробнее)