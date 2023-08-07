«Заклеют пластырем»: в Росморречфлоте рассказали, как устранят последствия атаки на танкер «Сиг»

Тогда на помощь танкеру поспешил «Меркурий» Фото: Архив "КП"

Танкер «Сиг», который на прошлой неделе получил пробоину после атаки украинского морского беспилотника, в скором времени снова выйдет в рейс. Как сообщил КП-Крым советник руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, судно починят специальным железным пластырем.

- Сейчас уже завершились все работы по изготовлению пластыря. Ранее велись подготовительные работы, чтобы залатать появившуюся пробоину, - отметил советник руководителя.

Над устранением последствий атаки на танкере работает около 30 человек. Это водолазы, сварщики, состав экипажа и группа по откачке воды.

Также за выходные рабочие обработали биосорбентом пленку нефтепродуктов, которая образовалась на поверхности моря. Работы по устранению последствий атаки будут продолжаться, однако конкретные сроки завершения в Росморречфлоте пока не называют.

- Пока идут работы. После того, как пластырь будет установлен, будем решать дальнейшую судьбу танкера «Сиг», - отметили в ведомстве.

Напомним, атака на судно произошла ночью 5 августа. Позже стало известно, что судно получило пробоину в машинном отделении у ватерлинии с правого борта из-за атаки морского беспилотника. Это случилось в южном проходе к Керченскому проливу. На тот момент на борту танкера находилось 11 человек. К счастью, никто не пострадал.

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