«Сказал, что служил в ФСБ»: симферополец за деньги обещал устроить знакомого в органы безопасности

Мужчина, зная, что его знакомый хочет служить в органах безопасности, сказал ему, что раньше служил в ФСБ и может решить вопрос за крупную сумму денег. Фото: УФСБ России по Крыму и Севастополю

В Симферополе перед судом предстанет 56-летний местный житель, который обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере (часть 3 статьи 30 – часть 3 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что мужчина, зная, что его знакомый хочет служить в органах безопасности, сказал ему, что раньше служил в ФСБ и может решить вопрос за крупную сумму денег.

– Он заверил гражданина, что вся сумма будет передана им должностным лицам УФСБ, которые могут повлиять на принятие решения о трудоустройстве, – говорится в сообщении.

На самом же деле никакого отношения к ФСБ мужчина не имел и никак не мог повлиять на прием потерпевшего на службу, а деньги планировал присвоить.

Расследование завершено, дело передано в суд.

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