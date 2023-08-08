Яркая блузка и бриджи до колен: Надежда Бабкина похвасталась модными образами в Крыму

В Крыму народная артистка релаксировала по полной. Фото: Телеграм-канал Надежды Бабкиной

Экстрамодная Надежда Бабкина поделилась яркими кадрами крымского отпуска. Народная артистка, безусловно, стала одной из самых стильных туристок на полуострове этим летом. Для отдыха в Крыму звезда «Модного приговора» как всегда выбирала исключительно сочные цвета в одежде и нетривиальные образы.

- Отпуск закончился, а фотографии остались, ну и добрые воспоминания о том счастье, которое подарил мне наш Крым! – написала артистка у себя в Tg-канале.

Деловой жакет и черный топ артистка дополнила массивными украшениями. Фото: Надежда Бабкина/Tg

Отдыхая на крымском побережье, 73-летняя солистка ансамбля «Русская песня» релаксировала по полной: каталась на лошадях, дышала запахом трав на лавандовых полях, кружила на яхте вдоль Медведь-горы, и естественно, посещала самые знаковые места полуострова, который она называет «местом силы».

Каждый свой выход артистка дополняла хорошо продуманным и стильным нарядом. Например, для путешествия на яхте Бабкина выбрала цветастую блузку и ярко-голубые бриджи до колен. Образ дополнили очки в крупной оправе и небольшая соломенная шляпка.

Рубашка свободного кроя идеально подходит для создания элегантного образа. Фото из Tg-канала Надежды Бабкиной

Для вечернего выхода певица остановила свой выбор на жакете в светлых тонах и черном топе с кружевом. Наряд дополнили крупные аксессуары - часы, браслеты и кольца.

Еще один элегантный образ модной ведущей - просторная рубашка на выпуск. Кстати, судя, по фото, опубликованным артисткой, не менее модно в Крыму одевался и сопровождающий ее песик одной из маленьких пород.

Без модной шляпки в крымскую жару не обойтись. Фото: Надежда Бабкина/Tg

Напомним, в Крым звезда «Модного приговора» и «МодныйVSНародный» приехала в конце июля, сразу после окончания тура фестиваля-марафона «Песни России», с которым побывала в Курской области и Краснодарском крае.

Бабкина выступила на фестивале «Алые паруса» в «Артеке», где вместе с детьми побывала на показе «Чебурашки», провела творческий вечер в Ялте и встретилась с коллегой по сцене Сергеем Никоненко, который участвует в съемках детского фильма Сергея Жигунова.

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